La Russia taglierà le esportazioni di petrolio di 500.000 barili al giorno

Il massimo funzionario russo per l’energia ha dichiarato lunedì che Mosca taglierà volontariamente le esportazioni di petrolio di 500.000 barili al giorno, sulla base dei tagli alla produzione annunciati in precedenza. “Nell’ambito degli sforzi per garantire che il mercato petrolifero rimanga equilibrato, la Russia ridurrà volontariamente la sua offerta di petrolio nel mese di agosto di 500.000 barili al giorno, tagliando le sue esportazioni di tale quantità sui mercati globali”, ha dichiarato Alexander Novak, il vice primo ministro russo responsabile per la politica energetica, nei commenti riportati dalle agenzie di stampa russe.

L’annuncio di Novak di lunedì arriva a seguito dei tagli alla produzione petrolifera russa di quest’anno dello stesso volume, come parte della risposta di Mosca alle sanzioni occidentali imposte per il conflitto in Ucraina. L’Arabia Saudita, che fa parte dell’alleanza di produttori di petrolio OPEC+ con Mosca, ha annunciato lunedì di voler estendere il taglio volontario della produzione di petrolio di un milione di barili al giorno, nel tentativo di sostenere i prezzi in calo.

Dall’inizio delle ostilità su larga scala in Ucraina, lo scorso febbraio, Mosca ha orientato le esportazioni di energia dall’Europa verso l’India e la Cina.