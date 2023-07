MeteoWeb

Intervento dei Vigili del fuoco in corso sull’isola di Vulcano per un vasto incendio di macchia mediterranea che si è sviluppato nel pomeriggio in zona Capo Grillo. Sul posto stanno operando un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale e una squadra trasportata sull’isola da una motovedetta della Guardia Costiera.