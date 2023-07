La strategia dell’UE per la leadership sul web 4.0 e i mondi virtuali

MeteoWeb

La Commissione europea ha pubblicato una nuova strategia sul Web 4.0 per farsi trovare pronta alla prossima transizione tecnologica e garantire un ambiente digitale aperto, sicuro, affidabile, equo e inclusivo per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni dell’Ue. Il Web 4.0 e’ l’attesa quarta generazione del World Wide Web che, utilizzando sistemi avanzati come l’intelligenza artificiale, permettera’ la completa integrazione di ambienti digitali e reali.

“I mondi virtuali – ha spiegato la Commissione – avranno un impatto sul modo in cui le persone vivono insieme, portando opportunita’ e rischi che devono essere affrontati”. Inoltre si stima che le dimensioni del mercato globale dei mondi virtuali cresceranno da 27 miliardi di euro nel 2022 a oltre 800 miliardi di euro entro il 2030. Di qui la strategia della Commissione che mira, innanzitutto, a responsabilizzare le persone e rafforzare le competenze per promuovere la consapevolezza, l’accesso a informazioni affidabili e creare un pool di talenti tra gli specialisti del mondo virtuale.

Entro la fine del 2023, l’esecutivo Ue promuovera’ i principi guida per i mondi virtuali e sviluppera’ orientamenti per il pubblico. Bruxelles intende inoltre sostenere un ecosistema industriale europeo Web 4.0 per aumentare l’eccellenza ed evitare la frammentazione. Per promuovere l’innovazione, la Commissione sosterra’ anche i creatori e le societa’ di media dell’Ue per testare nuovi strumenti di creazione, riunire sviluppatori e utenti industriali e collaborare con gli Stati membri per sviluppare ‘sandbox’ normative per il Web 4.0 e i mondi virtuali.

La Commissione mira inoltre a sostenere il progresso della societa’ e dei servizi pubblici virtuali per sfruttare le opportunita’ che i mondi virtuali possono offrire. Per questo l’Ue sta gia’ investendo in importanti iniziative, come Destination Earth (DestinE), Local Digital Twins per comunita’ intelligenti o European Digital Twin of the Ocean per consentire ai ricercatori di far progredire la scienza, alle industrie di sviluppare applicazioni di precisione e alle autorita’ pubbliche di informare su decisioni di ordine pubblico.

La Commissione lancera’ due nuove iniziative pubbliche: “CitiVerse”, un ambiente urbano coinvolgente che puo’ essere utilizzato per la pianificazione e la gestione della citta’; e l’European Virtual Human Twin, che replichera’ il corpo umano per supportare le decisioni cliniche e le terapie.

La strategia adottata oggi mira infine a dare forma a standard globali per mondi virtuali aperti e interoperabili e il Web 4.0, assicurando che non siano dominati da pochi grandi attori. La Commissione si impegnera’ quindi con le parti interessate della governance di Internet in tutto il mondo e promuovera’ gli standard Web 4.0 in linea con la visione e i valori dell’Ue.