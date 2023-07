La Turchia invierà mezzi antincendio in Grecia

MeteoWeb

La Turchia invierà due aerei antincendio anfibi e un elicottero antincendio in Grecia per assistere Atene nelle operazioni di spegnimento dei fuochi che sono divampati in questi giorni in varie parti del Paese. La decisione è stata presa dal capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara. (