Tavolozza etiope nell’immagine Copernicus: il lago Abbe dallo spazio

Questa suggestiva immagine a falsi colori catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2 mostra il lago Abbe nel nord-est dell’Etiopia e ricorda la tavolozza di un artista, informa l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Visibile come la grande area scura rotonda, il lago Abbe – noto anche come lago Abhe – si trova a cavallo del confine tra Etiopia a ovest e Gibuti a est. Il lago è largo 19 km, lungo 17 km ed è estremamente salato. È cosparso di gruppi di fumanti camini calcarei e circondato da vaste saline, visibili in bianco, e da vulcani fissurali. Il vulcano più grande nell’immagine è il monte Dama Ali, un vulcano a scudo dormiente largo 25 km che si eleva sulla sponda nord-occidentale del lago.

Il lago Abbe e il lago Afambo, visibile nella parte superiore dell’immagine, fanno parte di una catena di sei laghi salati collegati, alimentati dal fiume Awash, uno dei fiumi più grandi dell’Etiopia.

Questa immagine – ricorda ancora l’ESA – è stata acquisita utilizzando il canale del vicino infrarosso di Copernicus Sentinel-2, che evidenzia la vegetazione con il colore rosso vivo, come mostrato in alto a sinistra lungo il fiume Awash. Questo tipo di combinazione di bande aiuta anche a visualizzare le fioriture di alghe, che possono essere identificate dalle strisce rosse nelle acque scure del lago Abbe. Il colore blu chiaro sulla sponda occidentale mostra sedimenti che sono stati scaricati nel lago.

A causa delle bocche sulfuree fumanti e del suo paesaggio secco, desertico e quasi lunare, il lago Abbe è considerato una delle aree più inaccessibili della Terra. I satelliti di osservazione della Terra sono fondamentali in questi contesti in quanto sono particolarmente utili per il monitoraggio di regioni remote, come quella qui mostrata, conclude l’ESA.