Lago di Garda: trovato dopo 11 anni un messaggio in bottiglia

Dalle acque del Lago di Garda è riemerso dopo undici anni dalle acque un messaggio in bottiglia, datato 9 agosto 2012, lasciato da una coppia tedesca che aveva soggiornato con piacere in queste zone e voleva lasciare un suo ricordo. Il ritrovamento è avvenuto sulla riva di una delle spiagge di Malcesine, località della sponda veronese del Benaco. Il biglietto è stato scritto a mano e firmato da Sabrina e Dennis, una coppia presumibilmente di Amburgo.

La missiva lasciata alla deriva nelle acque del lago ha un testo semplice di buon augurio per le vite dei due autori e per il futuro del lago: “Caro Lago di Garda – è scritto in lingua tedesca – con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Caro Lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi“. L’amministrazione comunale di Malcesine, che ha reso noto oggi il messaggio, ha lanciato un appello per ritrovare Sabrina e Dennis “per regalare loro un’esperienza da ricordare“.