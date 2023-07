Lampedusa: ripristinato guasto, torna connessione internet

MeteoWeb

Il disservizio iniziato ieri pomeriggio relativo alla parziale assenza di copertura internet a Lampedusa è stato già ripristinato e sono perfettamente in funzione anche bancomat e pos. Il problema è stato causato da un guasto alla cabina di trasmissione di Linosa, raggiunta in mattinata dai tecnici che hanno riparato quella che sembrerebbe essere stata un’avaria determinata dal gran caldo. “Adesso funziona tutto alla perfezione – ha confermato il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino – . Giusto il tempo di effettuare la segnalazione, di comprendere dove si fosse registrato il guasto e di far intervenire i tecnici a Linosa. Basta con questi procurati allarmi sull’isola di Lampedusa che è vero che vive la marginalità geografica, ma è dalla mia amministrazione è accudita quasi come se fosse una figlia“.