Rinviato il lancio del potente razzo Falcon Heavy di SpaceX: a bordo un satellite da record

Nuovo rinvio per il 7° decollo del potente razzo Falcon Heavy di SpaceX. Il lancio dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida è stato bloccato 2 volte: il team ha bloccato il liftoff con 65 secondi rimasti sul conto alla rovescia, per ragioni che non immediatamente chiare, e, successivamente, per condizioni meteo avverse (vento forte).

La prossima opportunità di lancio sarà domani alle 05:04 ora italiana, ha confermato SpaceX. Il decollo manderà in orbita l’enorme Jupiter 3: si tratta del più grande satellite per comunicazioni commerciali mai costruito, secondo il suo operatore, Hughes Network Systems. Pesa 9,2 tonnellate e, quando sarà completamente dispiegato, avrà un’apertura simile a quella di un jet commerciale.

Falcon Heavy è stato lanciato 6 volte fino ad oggi, di cui 3 dal novembre 2022. Il razzo ha debuttato nel febbraio 2018, durante un volo di prova che ha lanciato anche la Tesla Roadster rossa di Elon Musk con al volante un manichino vestito con tuta spaziale chiamato Starman.

Il Falcon Heavy è al momento il 2° razzo più potente, dopo lo Space Launch System (SLS) della NASA.