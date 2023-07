Lazio: incendio esteso nella zona Leprignana a Fiumicino

MeteoWeb

Un esteso incendio di alberi e vegetazione sta interessando la zona della Leprignana, nel centro nord del territorio di Fiumicino, tra Maccarese e Torrimpietra. Sul posto, non lontano da via del Fontanile di mezzaluna, dove si è sprigionato molto fumo, sono in azione squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile locale e regionale. Stanno intervenendo anche diverse pattuglie della Polizia locale di Fiumicino, per la viabilità e la sicurezza.