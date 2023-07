Le popolazioni Maya: esempio di resilienza per il cambiamento climatico

MeteoWeb

Un gruppo di studiosi di archeologia antropologica e urbanistica provenienti da tutto il mondo ha analizzato come le antiche citta’ dell’America Centrale hanno fatto fronte ai cambiamenti dell’ambiente e hanno scoperto che la loro esperienza potrebbe essere utile alle citta’ contemporanee per affrontare i cambiamenti climatici. I loro risultati sono stati pubblicati su ‘Pnas’.

“Ci sono alcune lezioni da imparare da molte regioni mesoamericane”, ha affermato l’autrice principale dello studio Diane Z. Chase, vicepresidente senior per gli affari accademici dell’Universita’ di Houston, Usa. Sia Diane Chase che suo marito Arlen Chase (archeologi di lunga data, collaboratori di ricerca e coniugi) sono frequenti visitatori del sito archeologico Maya di Caracol in Belize.

Quella regione e altre, ha detto, contengono molti indizi per affrontare alcuni dei problemi delle citta’ di oggi. “Quando quella citta’ era al suo apice, l’urbanistica in se’ e per se’ era estremamente ben fatta – ha detto – stavano facendo alcune cose di cui stiamo ancora parlando: citta’ verdi, citta’ percorribili”. La Mesoamerica preispanica comprendeva aree del Messico, del Belize, del Guatemala e di El Salvador. Oltre a Caracol, le citta’ mesoamericane esaminate nell’articolo includono Chunchucmil, Monte’ Alban e Teotihuacan in Messico e Tikal in Guatemala.

Queste e altre citta’ mesoamericane prosperarono nonostante la mancanza di tecnologie moderne e senza risorse di base come il trasporto su ruote o animali addomesticati come buoi, muli o asini per trasportare carichi. Tale resilienza puo’ essere attribuita a infrastrutture potenziate che includevano strade, accesso ai mercati e terrazzamenti agricoli. Allo stesso modo, queste citta’ hanno sostenuto sistemi socio-economici avanzati che includevano governance strutturata, istituzioni e norme sociali.

Grazie a tutto cio’, queste citta’ hanno resistito a una serie di sfide ambientali come siccita’, terremoti, forti piogge, uragani e innalzamento del livello del mare. Nel determinare le strutture sociali e il governo all’interno di questi antichi siti, i Chase e altri ricercatori hanno analizzato le ossa dei residenti all’interno di Caracol e di altri siti.

Gli elementi chimici all’interno di questi resti umani hanno offerto indizi sulla dieta delle persone (che fornisce approfondimenti su dove vivevano le persone o sul loro livello o ricchezza). Inoltre, i manufatti e le dimensioni degli spazi abitativi hanno potuto offrire informazioni su ricchezza, potere e status sociale.

Il coautore Gary M. Feinman, MacArthur Curator of Mesoamerican, Central American, and East Asian Anthropology presso il Field Museum of Natural History di Chicago, ha affermato che ci sono molte lezioni da imparare dalla Mesoamerica. Feinman ritiene che una delle piu’ grandi lezioni da trarre dal successo delle citta’ mesoamericane provenga dai suoi residenti.

Quei membri della comunita’, che hanno lavorato instancabilmente per adattarsi a un ambiente in evoluzione e reagire ai disastri naturali senza tecnologia, sono modelli per le comunita’ contemporanee, ha affermato. “Queste citta’ parlano del grande potenziale della cooperazione umana – ha affermato – quando le persone condividono un obiettivo, possono fare cose straordinarie”.