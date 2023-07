Le previsioni di EFFIS sul pericolo incendi oggi

MeteoWeb

L’ente European Forest Fire Information System (EFFIS) di Copernicus ha previsto per oggi 24 Luglio pericolo estremo nelle regioni di Madrid, Castilla La Mancha e Andalusia, in Spagna. In Italia, la situazione incendi riguarda la Sardegna, la Sicilia e altre aree dell’Italia centrale e meridionale. E’ sto previsto pericolo estremo anche in Grecia, Turchia e Cipro.