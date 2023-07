Lenticchie: i legumi dalle proprietà straordinarie

MeteoWeb

Le lenticchie sono un alimento nutriente e salutare, ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali essenziali. Vantano numerosi benefici per la salute: questi legumi hanno un basso contenuto di grassi e sono una fonte di carboidrati a lento rilascio, contribuendo a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue. Le lenticchie sono particolarmente vantaggiose per chi segue una dieta vegetariana o vegana poiché forniscono proteine complete. Inoltre, sono ricche di ferro, essenziale per la produzione di emoglobina e l’ossigenazione del sangue. Le fibre presenti in questo alimento promuovono una corretta digestione e contribuiscono alla sazietà. Contengono anche folati, vitamine del gruppo B e minerali come il magnesio e il potassio, che supportano la salute cardiovascolare. Consumare lenticchie può aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e migliorare la gestione del peso.

Partiamo dunque per un viaggio alla scoperta di benefici, proprietà, ma anche controindicazioni di questo alimento, tante curiosità, ricette e info utili.

Che cosa sono le lenticchie

Le lenticchie sono legumi appartenenti alla famiglia delle Fabaceae. Sono piccoli semi commestibili di forma lenticolare, da cui prendono il nome. La pianta è una specie erbacea annuale, nota con il nome scientifico Lens culinaris. Ha un aspetto simile ad altri legumi, con foglie composte da diverse foglioline, e produce fiori bianchi o viola, a seconda della varietà.

Le lenticchie sono originarie dell’Asia sud-occidentale e del Medio Oriente, ma sono state coltivate e consumate in tutto il mondo da millenni. Attualmente, sono diffuse in diverse regioni, principalmente in zone temperate e subtropicali. Queste piante preferiscono suoli ben drenati e prosperano in climi che presentano inverni freschi e estati calde. Sono adattabili a diversi tipi di terreno, ma preferiscono suoli con pH neutro o leggermente acido.

Inoltre, le lenticchie sono legumi resistenti alla siccità, il che le rende una coltura ideale in aree con scarse risorse idriche. Sono anche utili per il miglioramento della qualità del suolo, poiché sono in grado di fissare l’azoto atmosferico, arricchendo così il terreno. Grazie alla loro resistenza e ai loro benefici nutrizionali, le lenticchie sono una coltura importante per l’alimentazione umana e l’agricoltura sostenibile in diverse parti del mondo.

Tipi e varietà

Esistono diverse varietà di lenticchie, ognuna con caratteristiche uniche. Tra le più comuni ci sono:

Lenticchie verdi : robuste e versatili, mantengono bene la forma durante la cottura, perfette per zuppe e insalate;

: robuste e versatili, mantengono bene la forma durante la cottura, perfette per zuppe e insalate; Lenticchie rosse : rapide da cuocere, ideali per zuppe cremose e purè;

: rapide da cuocere, ideali per zuppe cremose e purè; Lenticchie nere : ricche di sapore, mantengono la loro forma anche dopo la cottura;

: ricche di sapore, mantengono la loro forma anche dopo la cottura; Lenticchie gialle : tenere e morbide, si sciolgono facilmente, adatte per sformati e stufati;

: tenere e morbide, si sciolgono facilmente, adatte per sformati e stufati; Lenticchie francesi: piccole e verdi, ideali per contorni e piatti a base di carne.

Benefici e proprietà delle lenticchie

Le lenticchie vantano una vasta gamma di benefici per la salute grazie alle loro proprietà nutrizionali. Alcune proprietà:

Ricche di proteine : sono una fonte eccellente di proteine vegetali, essenziali per la crescita, la riparazione dei tessuti e il funzionamento del corpo;

: sono una fonte eccellente di proteine vegetali, essenziali per la crescita, la riparazione dei tessuti e il funzionamento del corpo; Fonte di fibre : contengono fibre solubili ed insolubili, che promuovono la salute del sistema digestivo, regolano il transito intestinale e riducono il rischio di stitichezza;

: contengono fibre solubili ed insolubili, che promuovono la salute del sistema digestivo, regolano il transito intestinale e riducono il rischio di stitichezza; Basso contenuto di grassi : sono a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, il che le rende un’opzione salutare per mantenere il cuore in buona forma;

: sono a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, il che le rende un’opzione salutare per mantenere il cuore in buona forma; Regolazione del glucosio : grazie alla presenza di fibre e carboidrati a lento rilascio, aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, essenziale per chi soffre di diabete o per la gestione del peso;

: grazie alla presenza di fibre e carboidrati a lento rilascio, aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, essenziale per chi soffre di diabete o per la gestione del peso; Ricche di ferro : sono una buona fonte di ferro, fondamentale per la produzione di emoglobina e il trasporto di ossigeno nel sangue, contribuendo a prevenire l’anemia;

: sono una buona fonte di ferro, fondamentale per la produzione di emoglobina e il trasporto di ossigeno nel sangue, contribuendo a prevenire l’anemia; Vitamine e minerali : sono una fonte di vitamine del gruppo B (folati, tiamina, niacina), vitamina C e minerali come potassio, fosforo e magnesio, che svolgono un ruolo essenziale in diverse funzioni corporee;

: sono una fonte di vitamine del gruppo B (folati, tiamina, niacina), vitamina C e minerali come potassio, fosforo e magnesio, che svolgono un ruolo essenziale in diverse funzioni corporee; Benefici per il cuore : sono state associate a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e al contenuto di fibra;

: sono state associate a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e al contenuto di fibra; Aiuto nella gestione del peso : promuovono un senso di sazietà grazie alle fibre e al contenuto proteico, aiutando a controllare l’appetito e facilitando il dimagrimento;

: promuovono un senso di sazietà grazie alle fibre e al contenuto proteico, aiutando a controllare l’appetito e facilitando il dimagrimento; Supporto al sistema immunitario: grazie alle vitamine e ai minerali presenti, possono sostenere la funzione del sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni.

Lenticchie e gravidanza

Il consumo di lenticchie è sicuro durante la gravidanza. È una fonte nutriente di proteine, ferro e fibre, che possono aiutare nella crescita e nel benessere della madre e del feto. Tuttavia, è essenziale cucinarla completamente per prevenire rischi legati a possibili contaminazioni batteriche. Consultate sempre il medico per consigli personalizzati.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali delle lenticchie possono variare leggermente a seconda della varietà e del metodo di cottura. Ecco i valori nutrizionali medi per 100 grammi di lenticchie sia secche che cotte (senza sale aggiunto):

Lenticchie secche (100g)

Calorie: circa 353 kcal

Proteine: circa 24,63 g

Carboidrati: circa 60,08 g

Fibre: circa 10,8 g

Grassi: circa 1,06 g

Lenticchie cotte (100g)

Calorie: circa 116 kcal

Proteine: circa 9,02 g

Carboidrati: circa 20,13 g

Fibre: circa 7,9 g

Grassi: circa 0,38 g

Vitamine e minerali presenti nelle lenticchie cotte (100g)

Folati (vitamina B9): circa 181 mcg (microgrammi)

Tiamina (vitamina B1): circa 0,165 mg (milligrammi)

Niacina (vitamina B3): circa 0,894 mg

Vitamina B6: circa 0,243 mg

Vitamina C: circa 4,5 mg

Vitamina K: circa 2,5 mcg

Ferro: circa 3,32 mg

Magnesio: circa 36 mg

Fosforo: circa 90 mg

Potassio: circa 244 mg

Zinco: circa 0,65 mg

Le lenticchie sono un’ottima fonte di proteine vegetali, carboidrati complessi e fibre sia in forma secca che cotta. Incorporarle nella dieta può fornire numerosi benefici per la salute, rappresentando una fonte di nutrienti essenziali e promuovendo una dieta equilibrata.

Le controindicazioni

Il consumo di lenticchie è generalmente considerato sicuro e benefico per la maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergia : in rare occasioni, alcune persone possono essere allergiche alle lenticchie o altri legumi. In caso di reazioni allergiche come gonfiore, eruzione cutanea o difficoltà respiratorie dopo aver consumato lenticchie, è essenziale consultare un medico;

: in rare occasioni, alcune persone possono essere allergiche alle lenticchie o altri legumi. In caso di reazioni allergiche come gonfiore, eruzione cutanea o difficoltà respiratorie dopo aver consumato lenticchie, è essenziale consultare un medico; Fabbisogno di proteine : se una persona segue una dieta particolarmente ricca di proteine e sta già ricevendo un’adeguata quantità di aminoacidi essenziali da altre fonti, potrebbe essere necessario moderare il consumo di lenticchie per evitare un eccesso di proteine;

: se una persona segue una dieta particolarmente ricca di proteine e sta già ricevendo un’adeguata quantità di aminoacidi essenziali da altre fonti, potrebbe essere necessario moderare il consumo di lenticchie per evitare un eccesso di proteine; Fabbisogno di ferro : anche se sono una buona fonte di ferro, alcune persone con condizioni mediche specifiche potrebbero avere bisogno di limitare l’assunzione o consultare un medico per valutare la quantità di ferro necessaria;

: anche se sono una buona fonte di ferro, alcune persone con condizioni mediche specifiche potrebbero avere bisogno di limitare l’assunzione o consultare un medico per valutare la quantità di ferro necessaria; Disturbi gastrointestinali : contengono fibre che possono causare flatulenza o disturbi gastrointestinali in alcune persone;

: contengono fibre che possono causare flatulenza o disturbi gastrointestinali in alcune persone; Fitati e antinutrienti: contengono fitati e altri antinutrienti, che possono ridurre l’assorbimento di alcuni minerali. Tuttavia, una corretta cottura (bollitura o ammollo) e una dieta bilanciata possono mitigare questo effetto.

In generale, se non si hanno specifiche allergie o condizioni mediche particolari, le lenticchie sono un alimento sano e sicuro da includere nella dieta. Come per qualsiasi alimento, è sempre consigliabile consumarle con moderazione e come parte di una dieta varia ed equilibrata. Se avete dubbi o preoccupazioni specifiche, è sempre preferibile consultare un medico.

Le ricette

Infine, ecco 2 gustose ricette con le lenticchie:

Insalata di lenticchie e verdure (per 4 persone)

250 g di lenticchie verdi cotte

150 g di pomodorini tagliati a metà

100 g di cetrioli a dadini

80 g di cipolla rossa tritata

60 g di olive nere denocciolate

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di aceto di vino rosso

Sale e pepe q.b.



Mescolate le lenticchie cotte con le verdure, le olive e condite con olio, aceto, sale e pepe.

Polpette di lenticchie (per 4 persone)

300 g di lenticchie verdi cotte

100 g di pane grattugiato

80 g di formaggio grattugiato

2 uova

2 cucchiai di prezzemolo tritato

1 cucchiaino di paprika

Sale e pepe q.b.

Mescolate le lenticchie cotte con il pane grattugiato, il formaggio, le uova, il prezzemolo e la paprika. Formate delle polpette e cuocetele in una padella con olio fino a doratura.