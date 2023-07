Berlino: avvistata una leonessa per la città

MeteoWeb

A Berlino, la polizia tedesca dall’alba di giovedì scorso sta cercando in tutta la città la leonessa. Le segnalazioni riguardano la zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino. La polizia del Land ha emesso un avviso tramite un applicazione per dare l’allarme agli abitanti di quella zona, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri animali e l’avvertimento è stato esteso in tutta le aree meridionali della Capitale.

Non si sa dove il felino si è potuto dirigere. Le ricerche sono in corso nelle zone Teltow, Kleinmachnow e Stahnsdorf. Alla caccia dell’animale stanno partecipando veterinari e cacciatori e secondo i due uomini che hanno effettuato la segnalazione avrebbero visto correre dietro in cinghiale, registrando la caccia in un video con lo smartphone, ha segnalato il portavoce di polizia Daniel Kiep all’emittente pubblica locale Rbb. Non c’è alcun circo in zona, quindi non si comprende chi possa essere il proprietario del leone.