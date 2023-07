Lignano Sabbiadoro: copre la sua auto per proteggerla dal maltempo e viene multato

MeteoWeb

Come riportato dal giornale “Udine Today”, a Lignano Sabbiadoro, il flambrese Luca Vissa in vacanza dopo essersi informato sulle previsioni del tempo un uomo copre la sua auto parcheggiato in un parcheggio pubblico, per tutelarla da eventuali danni provocati dal maltempo, dopo i danni che il nubifragio aveva fatto il giorno prima. Tuttavia, i vigili del fuoco sembra non abbiano approvato questo zelo, in quanto hanno deciso di fargli una multa di 29,40 euro.

L’accaduto è avvenuto il 24 luglio e il signor Vissa ha riportato ai microfoni di “Udine Today” il suo racconto: “Il 24 luglio in un parcheggio libero dopo l’allerta meteo della Protezione civile e le previsioni comunicate dai media locali ho coperto la mia automobile con telo. Alle 15 e 05 la polizia locale di Lignano ha pensato bene di multarmi, perché la targa della vettura, secondo i verbalizzanti, era occultata. Il mio mezzo si trovava davanti alla casa dove sono in vacanza. Complimenti a chi comanda questi signori e a chi dà queste disposizioni in situazioni come quella che buona parte del Friuli, purtroppo, ha dovuto affrontare negli scorsi giorni”