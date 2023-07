Lombardia flagellata dal maltempo: caos a Malpensa, nubifragi e grandinate nel Bresciano | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha continuato a colpire la Lombardia anche nella tarda setata e nella notte. Le avverse condizioni meteo hanno determinato pesanti disagi sulla superstrada che conduce a Malpensa. Un albero è caduto su un’auto ferendo il conducente. La forte pioggia ha causato disagi anche per il traffico aereo, con diversi voli stati dirottati su altri scali.

Anche il Bresciano è stato flagellato dal maltempo nelle scorse ore: forti raffiche di vento, grandine e pioggia hanno colpito soprattutto Valtrompia, Valcamonica, Sebino e Franciacorta. A Breno, in Valcamonica, auto e campi sono stati colpiti da chicchi di grandine grandi come palline da golf.

