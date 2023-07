Londra: dal 2025 una nuova “super-fogna” fermerà l’inquinamento del Tamigi

MeteoWeb

Da sette lunghi anni, migliaia di operai e ingegneri hanno lavorato per costruire un enorme tunnel di 25 km sotto Londra e il Tamigi, per modernizzare le fognature del XIX secolo e porre finalmente fine al massiccio scarico di acque reflue nel fiume. Il tunnel, con un diametro di 7,2 m, si snoda da ovest a est, seguendo le curve del Tamigi. Si tratta della “super-fogna“, come viene denominata nel Regno Unito e verrà collaudata nel 2024 e sarà pienamente operativa nel 2025.

E’ la più grande opera di modernizzazione del sistema fognario londinese dalla seconda metà del XIX secolo, quando fu progettato dall’ingegnere Joseph Bazalgette dopo il periodo storico, chiamato la “Grande Puzza” del 1858, quando nei mesi di luglio e agosto, le temperature elevate e il fatto che le acque reflue confluissero in modo diretto nel Tamigi fece precipitare la città in una nube di aria putrida.

La nuova “super fogna” a Londra

Purtroppo, anche in epoca recente, negli ultimi decenni, le acque reflue sono state scaricate nel fiume, a causa della mancanza di capacità fognaria per far fronte alla crescente popolazione della capitale britannica. Il sistema fognario di Joseph Bazalgette, un capolavoro di ingegneria del XIX secolo, trasportava sia le acque reflue che quelle piovane, per cui le prime spesso si riversano nel Tamigi.

“Ogni volta che piove, anche una leggera pioggerellina, le fogne si riempiono e si riversano direttamente nel fiume“, spiega Taylor Geall dell’impresa di costruzioni Tideway, responsabile del progetto. In un anno, in media 40 milioni di tonnellate di acque reflue non trattate confluiscono nel Tamigi. Le condizioni delle vecchie fognature in mattoni sono ancora buone, ma non sono abbastanza grandi in proporzione alla popolazione. Questa rete fognaria venne costruita quando Londra aveva quattro milioni di abitanti, rispetto ai nove milioni di oggi.

Le acque reflue non verranno confluite nel Tamigi

Pertanto, la modernizzazione, al costo di 4,3 miliardi di sterline (5,02 miliardi di euro), è apparsa necessaria. Il nuovo tunnel trasporterà le acque reflue solo quando le fognature esistenti saranno piene. I punti di tracimazione consentiranno di deviare nel nuovo tunnel le acque reflue, al posto di confluirle nel fiume Tamigi, come avviene attualmente. “Intercetteremo ed elimineremo il 95% delle fuoriuscite“, afferma Taylor Geall.

Geall continua: “Quando avremo finito, il fiume non avrà un aspetto molto diverso, ma sarà un ambiente molto più sano per i pesci, i mammiferi marini e gli uccelli che lo abitano“. Le fasi finali della costruzione di questo mega-progetto si svolgono nel bel mezzo delle polemiche sul settore idrico, privatizzato nel 1989 e accusato di un cronico sottoinvestimento nelle sue reti. Secondo l’agenzia governativa per l’ambiente, l’anno scorso le acque reflue sono state scaricate in media 825 volte al giorno nei fiumi e nelle zone costiere del Regno Unito.

I livelli di inquinamento in Inghilterra

Sulla costa meridionale dell’Inghilterra, diverse spiagge dell’Isola di Wight sono state chiuse durante l’ondata di caldo della scorsa estate proprio per gli alti livelli di batteri presenti nell’acqua. Surfers Against Sewage ha recentemente pubblicato un elenco di 83 spiagge in tutto il Paese da evitare a causa delle fuoriuscite di liquami. Il governo, la settimana scorsa ha annunciato che le società idriche, al pari degli altri operatori del settore energetico e dei rifiuti, dovranno pagare multe illimitate per attività inquinanti.

Thames Water, la società idrica della regione di Londra che serve 15 milioni di clienti, è stata multata per 3,3 milioni di sterline all’inizio di luglio per aver inquinato i corsi d’acqua. Ha debiti per quasi 14 miliardi di sterline (16,3 miliardi di euro). La “super-fogna” è finanziata dai clienti attraverso detrazioni dalle bollette.

Secondo l’agenzia di stampa PA, Thames Water ha già pagato 32,4 milioni di sterline di multe per episodi di inquinamento nella Thames Valley e nel sud-ovest di Londra in altri procedimenti giudiziari da parte delle autorità di regolamentazione tra il 2017 e il 2021. Mathew Frith, dell’organizzazione ambientalista London Wildlife Trust, afferma che il nuovo collettore fognario darà un “importante contributo” al recupero del Tamigi. C’è da considerare che la nuova opera fognaria non risolverà il problema in altre aree del Paese.