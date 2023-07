Luna: il 14 luglio il lancio della missione indiana Chandrayaan-3

MeteoWeb

Il 14 luglio, sarà lanciata la missione lunare Chandrayaan-3. Lo ha annunciato oggi l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). Il lancio sarà effettuato alle 14.35 (ora locale) dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. Il modulo Chandrayaan-3 è stato sottoposto con successo ai test essenziali a marzo e l’integrazione col veicolo di lancio Lvm3 è quasi completata. La missione farà seguito alla Chandrayaan-2, lanciata il 22 luglio 2019 e terminata il 6 settembre quando si persero i contatti con il lander, denominato Vikram, poco dopo l’inizio della discesa finale per l’allunaggio. Il lander fu poi localizzato sulla superficie della Luna, ma non fu possibile ripristinare le comunicazioni.

Il progetto della missione Chandrayaan-2 risaliva alla fine del 2007, con un accordo di collaborazione tra l’ISRO e l’agenzia spaziale russa Roscosmos, approvato dal governo indiano nel 2008. Il lancio, inizialmente previsto per il 2013, fu rinviato al 2016 perché il partner russo non era riuscito a sviluppare il lander in tempo; successivamente la parte russa si ritirò e lo sviluppo venne effettuato completamente in India, con la previsione di arrivare entro al 2018 al lancio, che invece fu rinviato quattro volte. La prima missione lunare, indiana, la Chandrayaan-1, fu lanciata il 22 ottobre 2008 e si concluse il 28 agosto 2009, con un anno di anticipo rispetto al previsto.