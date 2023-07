Madreperla nel cielo notturno: lo spettacolo delle nubi nottilucenti | FOTO

MeteoWeb

Conoscete le nuvole più belle e più alte, quelle d’argento? Sono visibili prima dell’alba o subito dopo il tramonto, quando il Sole è sotto l’orizzonte (di solito non sono visibili dalla superficie terrestre durante il giorno). Brillano di una leggera sfumatura bluastra, come se il nostro pianeta fosse sott’acqua. Scoperte per la prima volta da Vitold Tserasky nel 1885 a Mosca, sono anche chiamate nubi mesosferiche polari o nubi nottilucenti. Si verificano ad altitudini di 80-90km.

La natura del loro verificarsi non è completamente compresa, ma sono note le condizioni specifiche che contribuiscono a ciò: quantità sufficiente di vapore acqueo; temperatura molto bassa; la presenza delle particelle di polvere più piccole.

Le formazioni stratificate negli alti strati dell’atmosfera vengono studiate dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale durante l’esperimento “Terminator”. Si presume che l’aumento della frequenza del loro verificarsi sia associato ad un aumento del contenuto di gas serra CO2 e CH4 nell’atmosfera. Si sta studiando anche la loro connessione con le onde degli strati inferiori dell’atmosfera che si verificano durante terremoti, tsunami, uragani tropicali, ecc.