Forte maestrale in Sardegna: domani allerta arancione per rischio incendi

MeteoWeb

Per domani, domenica 2 luglio, è confermata in quasi tutta la Sardegna, con l’eccezione del nord-ovest e di alcune aree occidentali, l’allerta arancione della Protezione Civile regionale per pericolo d’incendio. Complice il forte maestrale che soffia da ieri sull’isola, le condizioni sono ritenute tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, sebbene rinforzate. In caso di roghi, dunque, potrebbe essere necessario ricorrere anche ai Canadair della flotta statale.