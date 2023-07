Maggiori giorni estremamente caldi e maggiori notti estive calde negli USA: l’analisi

MeteoWeb

La frequenza dei giorni estremamente caldi è aumentata dal 1970 in 195 località statunitensi analizzate da Climate Central. Circa il 71% (139) di queste località ora sperimenta almeno 7 giorni estremamente caldi in più ogni anno rispetto al 1970. Il caldo è la principale causa di decessi legati alle condizioni meteorologiche negli Stati Uniti. Il cambiamento climatico sta rendendo gli attacchi di caldo estremo più frequenti e intensi, sostiene Climate Central. Poiché l’inquinamento da carbonio intrappola più calore nell’atmosfera terrestre, la stagione estiva si sta riscaldando, le temperature estive arrivano prima durante l’anno e il caldo rischioso si verifica più spesso.

Una nuova analisi di Climate Central esamina la mutevole frequenza annuale di giorni estremamente caldi in 247 località degli Stati Uniti durante gli ultimi decenni di riscaldamento. La soglia della temperatura diurna estremamente calda varia tra le località analizzate: da +21°C a Juneau, in Alaska, a +43°C a Phoenix, in Arizona. La soglia dei giorni estremamente caldi riflette le temperature più calde dell’estate e questa analisi registra il numero di giorni al di sopra di questa soglia durante tutto l’anno. Poiché le temperature medie aumentano e gli estremi di calore si verificano più spesso, molti luoghi sperimentano temperature estive al di fuori della stagione estiva.

I risultati dell’analisi riassunti di seguito si basano su 241 località:

il numero annuo di giorni estremamente caldi è aumentato dal 1970 al 2022 in 195 località analizzate (81% di 241).

La variazione media in queste 195 località è stata di 11 giorni estremamente caldi in più rispetto al 1970.

rispetto al 1970. Quasi un terzo di queste località (62) ora sperimenta almeno 14 giorni estremamente caldi in più ogni anno rispetto al 1970.

Tre località ora sperimentano almeno 30 giorni estremamente caldi in più ogni anno rispetto al 1970:

Austin , Texas: 47 giorni estremamente caldi (sopra i +38°C) in più all’anno

, Texas: 47 giorni estremamente caldi (sopra i +38°C) in più all’anno San Angelo , Texas: 39 giorni estremamente caldi (sopra i +38°C) in più all’anno

, Texas: 39 giorni estremamente caldi (sopra i +38°C) in più all’anno Montgomery, Alabama: 31 giorni estremamente caldi (sopra i 95°F) in più all’anno

Il caldo estremo è un pericolo per la salute

Il caldo estremo più frequente non è solo un indicatore del cambiamento climatico, ma è anche uno dei più gravi rischi per la salute dal clima. Il calore è la principale causa di decessi legati alle condizioni meteorologiche negli Stati Uniti. L’esposizione al caldo estremo rende difficile per il nostro corpo rinfrescarsi, con conseguenti malattie legate al calore e persino emergenze mediche fatali, come il colpo di calore.

Il caldo estivo può anche peggiorare la qualità dell’aria intrappolando inquinanti nocivi nell’aria che respiriamo. Questi inquinanti possono esacerbare i problemi respiratori nelle persone con asma e altre malattie polmonari.

E mentre il nostro clima si riscalda, il caldo rischioso arriva prima e persiste più a lungo. Una recente analisi di Climate Central ha rilevato che 232 località degli Stati Uniti hanno visto aumentare la frequenza dei giorni di caldo pericoloso durante tutto l’anno, in media di 21 giorni in più dal 1970.

Le calde notti estive

Il riscaldamento estivo non riguarda solo le giornate torride, ma anche le notti. Le temperature estive aumentano anche dopo il tramonto. E quando le notti non si rinfrescano abbastanza rispetto alle temperature massime diurne, le persone hanno anche più difficoltà a rinfrescarsi dal caldo del giorno e ciò prolunga lo stress da caldo e i relativi rischi per la salute. Dal 1970, le temperature medie minime estive (notturne) si sono riscaldate in 230 località degli Stati Uniti analizzate da Climate Central, in media di 3°F.

Le temperature minime estive (notturne) negli Stati Uniti si sono riscaldate in media a un tasso di 1,64°F per secolo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1895. Questo è quasi il doppio del tasso di riscaldamento osservato per le massime diurne estive negli Stati Uniti da quando sono iniziate le registrazioni nel 1985. I recenti record estivi sono coerenti con questa tendenza a lungo termine. Le notti estive medie nel 2021 e nel 2022 si classificano come le più calde mai registrate per gli Stati Uniti contigui.

Durante il 2022, il 66% degli Stati Uniti contigui (per area) ha registrato temperature notturne estive estremamente calde. È più del doppio dell’area esposta a giornate estive estremamente calde (28%). Sempre nel 2022, 102 contee negli Stati Uniti contigui hanno stabilito record per le notti estive più calde, mentre 19 contee hanno stabilito record di temperature diurne estive. E dall’inizio dell’estate 2023 (1 giugno), gli Stati Uniti hanno già stabilito quasi il doppio dei record per le notti estremamente calde rispetto alle giornate estremamente calde.

Aumentano le temperature delle notti estive negli Stati Uniti

Climate Central ha analizzato le temperature medie minime estive (notturne) dal 1970 al 2022 in 247 località degli Stati Uniti. I riepiloghi di seguito si basano su 241 località. Le notti estive si sono riscaldate di 2,7°F negli Stati Uniti contigui dal 1970.

Dal 1970, le temperature medie minime estive (notturne) si sono riscaldate in 230 località statunitensi (95% di 241) analizzate da Climate Central.

Il riscaldamento notturno medio in queste 230 località è stato di 3°F .

. Le notti estive si sono riscaldate di 4°F o più in un quarto di queste 230 località.

Raggruppando tutte le 241 località per regione, il più grande riscaldamento notturno estivo si è verificato negli Stati Uniti occidentali:

Sud-Ovest: le notti estive si sono riscaldate in media di 3,8°F, in nove località

Ovest: le notti estive si sono riscaldate in media di 3,5°F in 17 stazioni

Nord-Ovest: le notti estive si sono riscaldate in media di 3,5°F in 16 stazioni.

Le località che hanno registrato il maggior riscaldamento notturno estivo dal 1970 sono state: Reno, Nevada (17,4°F); Las Vegas, Nevada (9,6°F); El Paso, Texas (8,2°F); Salt Lake City, Utah (7,7°F); Boise, Idaho (7,1 °F); e Medford, Oregon (7,1°F).

Notti calde in un mondo che si riscalda

Il riscaldamento rende gli estremi di calore più frequenti e intensi in generale, ma questo accade soprattutto di notte. Il riscaldamento aumenta l’evaporazione dalla superficie terrestre e un’atmosfera più calda può trattenere maggiori quantità di quell’umidità evaporata, portando a una maggiore umidità e più copertura nuvolosa. Le nuvole risultanti possono ridurre il riscaldamento diurno riflettendo nello spazio parte del calore proveniente dal sole. Ma dopo che il sole tramonta, le nuvole possono amplificare il riscaldamento notturno assorbendo il calore dalla superficie terrestre e riemettendolo verso il suolo.

Parti del globo che hanno sperimentato un riscaldamento notturno più rapido hanno anche registrato un aumento della copertura nuvolosa, dell’umidità specifica e delle precipitazioni, probabilmente a causa dell’intensificazione del ciclo dell’acqua in un clima in riscaldamento.

Rischi ineguali del caldo notturno

Le notti calde limitano la nostra capacità di rinfrescarci e riprenderci dalle giornate estive estremamente calde. Ciò può portare a un maggiore stress da calore e ai relativi rischi per la salute, specialmente tra le persone con malattie croniche, i bambini piccoli, gli anziani, i lavoratori all’aperto e altre popolazioni vulnerabili al calore. Questi rischi si aggravano quando si verificano giorni e notti estremamente caldi in climi storicamente più freddi dove le persone non sono abituate a questi eventi, nelle isole di calore urbane e nei quartieri con residenti a basso reddito.

Notti più calde significano anche una maggiore domanda di aria condizionata, che è meno accessibile alle famiglie a basso reddito. Un’analisi di Climate Central del 2021 ha rilevato che 235 località negli Stati Uniti hanno registrato un aumento della domanda di raffreddamento dal 1970 a causa dell’aumento delle temperature. Una maggiore domanda di raffreddamento significa bollette energetiche più elevate e maggiori rischi tra le famiglie che non hanno o non possono permettersi di far funzionare i sistemi di climatizzazione.