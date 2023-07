Malore dopo l’escursione al rifugio Padova: grave un 55enne nel Bellunese

MeteoWeb

Nel pomeriggio è scattato l’allarme per un uomo colto da malore sulla strada non distante dal Rifugio Padova, nel Bellunese. Il 55enne di Cordignano (Treviso) stava rientrando da un’escursione, quando si è accasciato al suolo. Subito i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione con l’aiuto del gestore, proseguite poi dal personale medico dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato nelle vicinanze. L’uomo, che si trovava con la moglie e amici, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Belluno.