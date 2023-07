Malore in mare: sub soccorso con l’elicottero all’Isola del Giglio

MeteoWeb

Nella mattina di oggi, un sub è stato colto da malore nelle acque dell’Isola del Giglio (Grosseto). L’emergenza si è verificata intorno alle 11.30 e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 in località Campese. L’uomo, di cui al momento non è nota l’età, è stato soccorso anche con l’ausilio del medico a bordo dell’ambulanza inviata dalla Misericordia del Giglio. Poi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale della Misericordia di Grosseto.