Maltempo in Spagna, drammatica alluvione a Saragozza: strade come fiumi in piena, automobilisti intrappolati | VIDEO

Un eccezionale nubifragio accompagnato da grandine ha colpito la provincia spagnola di Saragozza. In poco meno di un’ora, fino a 54,2 litri per metro cubo si sono registrati in alcune zone della città e hanno allagato diverse strade. Di conseguenza, molte persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di sommozzatori. Nonostante la forte pioggia, fortunatamente non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. Il consiglio comunale di Saragozza ha riferito che le terribili condizioni meteo hanno colpito tutta la città, interrompendo i servizi di trasporto pubblico.

La situazione più grave si è verificata sul Terzo Raccordo Anulare, nei pressi del Barranco de la Muerte. Numerose persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli provocando quelli che sono stati descritti come “momenti davvero molto complicati“. Più di una decina di persone sono state tratte in salvo, insieme ad alcune che si sono aggrappate agli alberi in strada.

Alluvione a Saragozza, strade sommerse dall'acqua

Sono stati segnalati danni causati dalla tempesta a case, locali e scantinati a Cuarte de Huerva e a Burgo se Ebro. Otto persone, quattro delle quali bambini, hanno dovuto essere evacuate in via precauzionale da due abitazioni a causa dell’ingresso di acqua nell’edificio. A Paniza, gli agricoltori hanno reso noto di avere perso il 100% del raccolto di quest’anno dai vigneti perché i grossi chicchi di grandine caduti hanno danneggiato gravemente i frutti, come riportato da larazon.es.

Alluvione a Saragozza, auto sommerse dall'acqua

Saragozza sott'acqua, le immagini drammatiche