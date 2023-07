Maltempo: oltre 1400 interventi dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Sono più di 1400 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco dovuti al maltempo della tarda serata di lunedì 24 luglio in Friuli Venezia Giulia. Nel territorio del comando di Pordenone ne sono stati eseguiti 628, 7 dei quali nella mattinata di oggi e le richieste ancora da evadere sono 128. Più critica la situazione per il comando di Udine dove, malgrado i 620 conclusi, rimangono ancora 1153 richieste da evadere, numero che nei giorni è cresciuto in quanto la sala operativa del comando friulano ha ricevuto e continua a ricevere nuove richieste.