Maltempo a Milano: “C’è stato un uragano mai visto”

MeteoWeb

“L’episodio di stanotte è il primo della storia di Milano, da quanto si registra, e non è stato solo un forte temporale ma un uragano con venti a 100 chilometri all’ora. In dieci minuti sono caduti 40 millimetri di pioggia e nulla che abbia a che vedere con la manutenzione del verde ha a che fare con quanto accaduto”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, in apertura del Consiglio comunale dove ha fatto il punto della situazione dopo il Maltempo che ha colpito la città.

“Sono caduti centinaia di alberi sani nei parchi e nelle strade, non alberi malati – ha aggiunto – e sono state danneggiate tutte le linee aeree del trasporto pubblico locale, ci sono state case allagate, tetti scoperchiati, abbiamo avuto scuole e nostri edifici del Comune allagati, macchine danneggiate e questo non ha nulla di normale, lavoriamo dalla 4.30 di stanotte”.

L’assessora ha ringraziato i cittadini milanesi che, per quanto gli è consentito, stanno aiutando a rimuovere rami dalle strade: “stiamo organizzando questo gruppo di persone che sono volontari per togliere rami dalle strade – ha concluso -, poi tutto il resto compete a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale”.