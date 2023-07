Maltempo: a Milano in campo il Genio dell’esercito

MeteoWeb

Una task force dell’esercito è intervenuta oggi, a Milano per arginare e attenuare i disagi a seguito dell’ondata di Maltempo delle ultime ore. Su richiesta della Prefettura di Milano sono intervenuti i militari del Genio con mezzi specialistici per ripristinare la sicurezza. “La Difesa è e resta al servizio dei cittadini. In queste ore di estrema difficoltà per le condizioni climatiche e la situazione di emergenza che stanno affrontando molte regioni e aree del nostro Paese, la Difesa sta fornendo il massimo supporto possibile con personale, mezzi e infrastrutture”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha poi aggiunto: “le Forze armate, in questo momento di grande difficoltà, stanno operando in silenzio e senza clamore nelle diverse aree del Paese dove è stato richiesto il loro supporto”.

A Catania, l’aeronautica militare ha proseguito l’allestimento, nell’aeroporto di Fontanarossa, di quattro strutture campali illuminate e climatizzate per estendere le capacità del terminal passeggeri e garantire i servizi ai numerosi turisti e cittadini siciliani in partenza ed arrivo per le ferie estive. In Sicilia, in Calabria, in Sardegna e nell’alto Lazio per l’emergenza incendi sono stati impiegati gli elicotteri di esercito, marina militare e aeronautica militare che hanno effettuato oltre 100 ore di volo intervenendo, ininterrottamente, nelle province di Trapani, Catania, Decimomannu, Elmas, Lamezia Terme e Viterbo.

Inoltre, sono state impiegate diverse autocisterne militari e altri mezzi speciali per garantire il rifornimento idrico di alcune aree in cui l’erogazione di acqua era stata interrotta. Ieri, in Emilia Romagna, un’altra task force del Genio dell’esercito è intervenuta con le proprie macchine movimento terra, per mettere in sicurezza alcuni tratti stradali nei paesi di Giugnola di Castel del Rio e Casola Valsenio.