Maltempo, blackout blocca la macchina salvavita: soccorso con un gruppo elettrogeno

MeteoWeb

Un blackout causato dal maltempo ha richiesto questo pomeriggio un intervento urgente per garantire il funzionamento di un’apparecchiatura salvavita per un uomo, residente a Villanova di Camposampiero (Padova). Sulla zona, come già successo in altre località del Veneto in questi giorni, nel pomeriggio c’è stato un forte temporale, che ha causato lo scoperchiamento di alcuni tetti, l’allagamento di garage, e alberi caduti su alcune linee elettriche che hanno causato l’interruzone della corrente.

Con il coordinamento della Prefettura padovana, in aiuto all’uomo sono stati approntati alcuni gruppi elettrogeni, costantemente monitorati dalla struttura del Comune e dalla Protezione civile comunale.