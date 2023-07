Maltempo a Bologna e Modena: un centinaio di interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Sono stati un centinaio sia nel Modenese che nel Bolognese gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco a seguito del maltempo che si è abbattuto, ieri pomeriggio, sulle due province. Nel dettaglio, nel Modenese il forte temporale che ha colpito la zona ha determinato la caduta di alberi, pali della luce e alcuni allagamenti in particolare nelle aree di Novi, Mirandola, Concordia e Finale Emilia. Qualche intervento è stato effettuato anche nella mattinata di oggi e sono state impiegate tutte le squadre del comando compresi i distaccamenti volontari con il supporto dei mezzi aerei disponibili. Nel Bolognese, al momento, i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti di 101 interventi per alberi e rami pericolanti e la messa in sicurezza di strutture pericolanti. Ne risultano ancora da effettuare circa 40.