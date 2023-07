Maltempo Brasile, forti piogge in Alagoas: un morto e 16.000 sfollati | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito in questi giorni lo stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile, causando un bilancio provvisorio di un morto e 16.000 senzatetto, mentre il governatore locale, Paulo Dantas, ha decretato lo stato di emergenza in 22 città. Le piogge battenti, riferisce il quotidiano Folha de Sao Paulo, sono cominciate venerdì 7 luglio e continueranno ad interessare lo Stato di Alagoas anche oggi, mentre elicotteri della Protezione Civile lavorano incessantemente per raggiungere le persone rimaste isolate dallo straripamento dei fiumi e dalle inondazioni in vari centri abitati, fra cui Murici e Atalaya.

Il cadavere della persona deceduta, precisa il giornale, è stato rinvenuto a Joaquim Gomes, a 78 chilometri da Maceió, mentre la città con il maggior numero di persone costrette ad abbandonare le loro case (oltre 3.000) è stata Marechal Deodoro. Il governatore Dantas ha confermato la situazione di emergenza in almeno 22 località, precisando che “gli organi statali dislocati nelle aree colpite adotteranno le misure necessarie per aiutare la popolazione”, auspicando a partire da domani un ritorno graduale alla normalità. Venerdì l’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) aveva diramato un allarme rosso sulla possibilità di forti piogge lungo la costa di Alagoas, Pernambuco e Paraíba, mentre per le giornate di ieri e oggi l’allarme è stato ridotto ad arancione.