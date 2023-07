Maltempo, forte temporale travolge Como: allagamenti e alberi sradicati tra Anzano del Parco e Alserio | FOTO

MeteoWeb

Violenta ondata di maltempo questa mattina in provincia di Como: un temporale ha colpito l’area con allagamenti, raffiche di vento e piante sradicate. Situazione critica soprattutto nella zona tra Anzano del Parco e Alserio, dove i Vigili del Fuoco stanno soccorrendo automobilisti. Una sessantina gli interventi per piante e rami pericolanti e per tetti scoperchiati.

