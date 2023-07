Forte maltempo in Croazia: strage di alberi e case danneggiate, crollata anche una gru | FOTO

MeteoWeb

Così come il Nord Italia, anche i Balcani si trovano nella morsa di violenti temporali. Di nuovo tanti danni in Croazia dopo i fenomeni dei giorni scorsi che avevano provocato anche delle vittime. Nel pomeriggio di oggi, i servizi di emergenza hanno ricevuto centinaia di chiamate da parte dei cittadini a causa del maltempo, che ha prodotto forti piogge e vento in diverse contee. La tempesta ha colpito la parte occidentale, nordoccidentale e centrale dell’Istria tra le 15:30 e le 16:00, con grandine e forti venti tempestosi che hanno sradicato decine di alberi nel campo per camper “Sirena”. In totale, 6 persone sono rimaste ferite. Oltre 80 chiamate in Istria per alberi caduti e rami sulle strade, ha dichiarato l’Ufficio per la gestione dei disastri della Protezione Civile. A Pisino, due case sono state danneggiate e i veicoli parcheggiati sono stati danneggiati dalle tegole portate via dal vento.

Nell’area della città di Fiume, colpita da forti piogge e vento, sono state registrate 42 segnalazioni, la maggior parte delle quali relative ad alberi caduti, ma sono stati registrati anche tetti e automobili danneggiati. Al terminal container Brajdica di Fiume, parte di una grande gru per container si è staccata e si è posata su una nave ormeggiata. A causa di un albero caduto sul binario, il traffico ferroviario passeggeri sulla tratta Fiume – Opatija – Matulji è interrotto.

L’area della Città di Zagabria e della Contea di Zagabria è stata colpita dal maltempo intorno alle 16:40. Oltre 300 segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti alberi caduti, interruzioni di corrente e allagamenti. L’area della contea di Bjelovar-Bilogora è stata colpita da un temporale accompagnato da forte vento e pioggia intorno alle 17:35, e sono state registrate circa 50 chiamate da parte dei cittadini, principalmente dalla zona di Čazman, per alberi caduti, danni alle linee elettriche e tetti danneggiati. Non ci sono notizie di feriti.

Sulla base della richiesta della Direzione della Protezione Civile, 70 membri dell’Esercito croato sono stati impegnati a rimuovere le conseguenze dei danni materiali causati dalla grande tempesta che ha colpito la contea di Brod-Posavina. Si tratta di membri dell’esercito croato che sono impegnati nell’area di Slavonski Brod con i relativi mezzi materiali e tecnici.