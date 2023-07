Maltempo, tantissimi danni in Friuli: ancora 700 interventi da eseguire

MeteoWeb

Anche oggi sono continuate per tutta la giornata le operazioni dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Settanta gli interventi portati a termine dai pompieri nei territori dei tre comandi della regione maggiormente colpiti, mentre ne restano almeno altri 700 da eseguire. Il personale del comando di Gorizia oggi ha chiuso 11 interventi; i Vigili del Fuoco del comando di Udine sono riusciti a terminare nella giornata odierna 40 interventi e nel territorio del comando di Pordenone, dove è in arrivo un’ulteriore piattaforma aerea dal comando di Perugia, sono stati eseguiti 19 interventi riconducibili al maltempo. I vari comandi stanno operando anche con personale libero richiamato in servizio e continuano a garantire anche la gestione e il soccorso per le normali richieste di soccorso urgente.