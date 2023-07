Maltempo: prosegue la conta dei danni in Friuli Venezia Giulia, a Trieste è tornata la bora

MeteoWeb

Calo delle temperature anche in Friuli Venezia Giulia oggi, per l’afflusso di aria più fresca proveniente dal Nord Europa. Protagonista anche la bora che soffia insistente da ieri sera sulla costa, in particolare su Trieste, dove la temperatura è ferma a +20°C e dove il vento fa registrare raffiche oltre i 60 km/h.

Ieri sera in FVG si sono verificati temporali anche violenti soprattutto sulla costa e sullo stesso capoluogo, senza però causare danni. La conta è lunga e pesante per le precedenti ondate di maltempo: proprio per fare il punto della situazione stamani si è svolto un incontro nella sede della Protezione civile FVG, a Palmanova. Migliaia le segnalazioni di danni che i viticoltori hanno inviato alle associazioni di categoria;. Danni soprattutto nell’area del Collio, e, più in generale a Mortegliano (Udine) e nel Goriziano.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: