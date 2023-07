Maltempo estremo in Veneto: 110 feriti, “grandinata fuori dal comune” e raffiche a 119 km/h a Campagna Lupia

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, dopo aver interessato le montagne martedì, ha colpito ieri anche la Pedemontana e la pianura, “provocando anche il ferimento di alcune persone: al momento 110 in tutto (28 a Venezia, 62 a Padova, 19 a Vicenza, 1 a Belluno; tra loro, un ferito grave perché caduto dal tetto)“: è quanto ha reso noto il Presidente Luca Zaia, fornendo un nuovo aggiornamento. “Le centrali operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno registrato più di 350 chiamate di soccorso per i violenti temporali di acqua, grandine e di raffiche di vento superiori a 100 km/h, con un massimo di 119 km/h a Campagna Lupia (VE)“.

“I danni maggiori, si sono registrati fra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta. La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm. Inserirò in mattinata tutti i comuni colpiti ieri dalla grandine nello Stato di Emergenza Regionale firmato ieri per il Bellunese,” ha concluso Zaia.

