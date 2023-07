Maltempo Friuli Venezia Giulia: danni per decine di milioni

MeteoWeb

Danni per decine di milioni di euro a causa dell’ondata di maltempo di ieri in Friuli Venezia Giulia. La stima precisa sarà possibile soltanto dopo il 24 luglio, termine ultimo per l’invio, da parte di tutti gli enti coinvolti, della richiesta contenente i danni rilevati sul loro territorio. Per quanto riguarda lo stato di emergenza regionale, con 550mila euro messi subito a disposizione, già da ieri sono state incaricate ditte per la rimozione degli alberi e il ripristino della viabilità. Monitorata anche la situazione del condominio sfollato a Torviscosa. Permangono sui territori maggiormente colpiti le squadre comunali di Protezione civile per terminare le opere di pulizia e messa in sicurezza.