Maltempo Friuli Venezia Giulia: interventi dei Vigili del Fuoco

Sono proseguite per l’intera giornata le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco dei comandi di Pordenone e Udine per i danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Nel territorio di competenza del comando di Udine oggi sono stati svolti 70 interventi riconducibili al maltempo; circa 300 quelli ancora in attesa.

Per quanto riguarda invece la situazione nel pordenonese, oggi sono stati svolti 30 interventi; ancora una decina quelli da eseguire. Oltre alle operazioni legate al maltempo i vigili del fuoco hanno garantito anche il normale dispositivo di soccorso, informa una nota, “inviando con i consueti tempi rapidi tutte le risorse necessarie per garantire il soccorso tecnico urgente”.