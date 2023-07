Maltempo Friuli Venezia Giulia: anche oggi impegnati 182 Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Continuano anche oggi le operazioni dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia per la messa in sicurezza dei danni causati dal maltempo nella tarda serata del 24 luglio scorso. Anche oggi i Comandi di Udine e Pordenone stanno operando con il raddoppio dei turni e presso il comando di Udine sono presenti in supporto una squadra del comando di Trieste e due piattaforme aeree giunte dai comandi di La Spezia e Lucca. Nei Comandi di Gorizia, Pordenone e Udine sono impegnati 182 Vigili del Fuoco con 29 automezzi, di cui la maggior parte utili a operare in altezza. Da segnalare la messa in sicurezza di alcune vetrate danneggiate dal maltempo nella Basilica di Aquileia.