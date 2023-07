Maltempo Friuli: volontario della Protezione Civile muore travolto da una ceppaia

MeteoWeb

Un volontario della Protezione Civile è morto questa mattina per le gravissime ferite riportate dopo essere stato travolto da una ceppaia in un bosco a Verzegnis (Udine). La centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un’ambulanza da Tolmezzo e l’elisoccorso regionale: il rianimatore a bordo del velivolo ha potuto soltanto constatare il decesso. Per favorire l’intervento dei sanitari hanno operato a lungo i Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Considerato l’incidente nel bosco, sono stati attivati anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Militari della Guardia di Finanza.

La vittima si chiamava Giuseppe De Paoli, aveva 74 anni ed era un volontario della Protezione Civile, ha reso noto la Regione Friuli Venezia Giulia. Il volontario, caposquadra del gruppo comunale di Protezione Civile di Preone, questa mattina era impegnato in un’attività di sgombero di alberi caduti durante gli eventi di maltempo del 18 luglio, lungo la viabilità forestale che porta alle cascate dell’Arzino.

Il cordoglio della Protezione Civile

“Ho appreso con grande dispiacere la notizia della drammatica scomparsa del volontario del gruppo comunale di Preone, Giuseppe De Paoli, deceduto questa mattina durante le operazioni di bonifica in un bosco a Verzegnis (Udine)”, afferma il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. “Anche a nome del Servizio Nazionale di Protezione Civile, esprimo profondo cordoglio alla famiglia, vicinanza alle Autorità regionali e rinnovo la mia personale stima e gratitudine alle tante volontarie e volontari di protezione civile che, con dedizione e spirito di abnegazione, operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile”, ha concluso il Capo Dipartimento.