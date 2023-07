Maltempo, diversi funnel cloud al largo della costa romagnola | FOTO

MeteoWeb

Atmosfera instabile in Emilia Romagna, come testimoniano i vari tentativi di tromba marina al largo della costa romagnola. Si tratta di funnel cloud (o nube ad imbuto), ossia il cono di un vortice che però non riesce a toccare la superficie, in questo caso il mare. Una volta raggiunto il mare, si parla di tromba marina; altrimenti è una nube ad imbuto. Diversi funnel cloud sono stati avvistati poco prima delle 12 a largo di Milano Marittima, nel Ravennate, come testimoniato dalle immagini diffuse dalla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Funnel cloud immortalati anche al largo di Punta Marina, sempre nel Ravennate, e di Valverde di Cesenatico. Le immagini nella gallery scorrevole in alto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: