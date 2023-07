Violenta ondata di maltempo in Giappone: Kyushu travolto dalla pioggia, 360mila evacuati | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito nelle scorse ore la regione sud-occidentale del Kyushu in Giappone, provocando il crollo di un ponte, e imponendo ordini di evacuazione per circa 360mila residenti nella città di Kumamoto. Situazione critica in particolare nella prefettura omonima: le città di Yamato e Mashiki hanno registrato precipitazioni orarie rispettivamente di 82 mm e 80 mm, entrambi record di luglio per le aree, lunedì mattina.

Le violente piogge hanno causato il crollo di un ponte di cemento di 37 metri sopra un piccolo fiume che attraversa Yamato, hanno reso noto le autorità locali. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

A Mashiki, un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco su un gommone dopo che la sua casa è stata circondata dall’acqua di un fiume in piena. Sono stati emessi ordini di evacuazione in 14 comuni della prefettura, tra cui la città di Kumamoto, nonché in alcuni centri delle prefetture di Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki e Kagoshima. Anche parti della prefettura di Kumamoto hanno subito interruzioni di corrente, secondo Kyushu Electric Power.