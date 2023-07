Maltempo Giappone, piogge torrenziali e rischio alluvioni nell’ovest: evacuazione per 370mila persone

MeteoWeb

Piogge torrenziali continuano a imperversare da ieri, sabato 8 luglio, sul Giappone occidentale, costringendo l’agenzia meteorologica nazionale (Jma) a emettere un avviso di evacuazione per 370mila persone nella prefettura di Shimane. Inviti a rimanere in allerta per frane anche nelle prefetture di Yamaguchi, Hiroshima, Fukuoka e Oita, dove le precipitazioni hanno superato i 200 millimetri in un periodo di 48 ore e numerosi fiumi hanno superato i livelli di rischio di alluvione. Questa mattina, l’operatore ferroviario West Japan Railway ha interrotto temporaneamente i servizi del treno ad alta velocità Shinkansen tra le stazioni di Hiroshima e Hakata. La Jma anticipa la presenza di un fronte stazionario sull’isola principale dell’Honshu, che intensificherà il livello delle piogge sulla parte ovest e al nord del Paese almeno fino a martedì 11 luglio, accompagnate da fulmini e forti venti.