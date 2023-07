Maltempo Veneto, devastante grandinata nell’Alta Padovana: chicchi grossi come pesche a Campodarsego | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, dopo aver interessato le montagne martedì, ha colpito ieri anche la Pedemontana e la pianura, provocando anche il ferimento di numerose persone. I danni maggiori si sono registrati tra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta. La grandine caduta è stata di dimensioni eccezionali, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm.

Una fortissima grandinata si è verificata nella tarda serata di ieri in particolare nell’Alta Padovana, nella fascia compresa tra Arsego, Campodarsego e Sant’Andrea di Campodarsego. Chicchi grossi come pesche si sono abbattuti sulle colture in pieno campo, tutte nella fase delicata dello sviluppo vegetativo. Registrate, inoltre, raffiche di vento a 120 km/h nella zona di Codevigo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: