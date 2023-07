Maltempo in Friuli: in una settimana 1400 interventi dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

In Friuli Venezia Giulia, dopo una settimana dal maltempo, che la notte del 24 luglio scorso ha colpito la regione, ci sono stati oltre 1.400 gli interventi di soccorso condotti e conclusi dai vigili del fuoco. La gran parte degli interventi sono stati a causa di tetti danneggiati, coperture divelte e alberi pericolanti e sono stati effettuati tra le province di Udine e di Pordenone. Nel video le operazioni dei vigili del fuoco a Sacile (PN) e Mortegliano (UD) per la messa in sicurezza di tetti danneggiati.