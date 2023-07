Maltempo in Trentino: 50 turisti bloccati per ore in cabinovia

MeteoWeb

Un gruppo di turisti ha vissuto la spiacevole esperienza di essere bloccato nelle cabinovie dell’impianto di risalita che da Predazzo sale sul gruppo del Latemar, in Trentino, a causa della violenta ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuta sulla val di Fiemme. Immediato l’intervento della stazione di Moena del Soccorso alpino. “In un primo momento sembrava fosse necessario procedere all’evacuazione delle circa 50 persone dalle cabinovie, ferme a causa del vento e di alcune piante che si sono abbattute sulle funi – si legge in una nota -. Con il miglioramento delle condizioni meteo, in serata, l’impianto di risalita è stato fatto ripartire e le persone sono state fatte scendere, con gli operatori delle stazioni di Moena, di Centro Fassa e della val di Fiemme del Soccorso alpino e i vigili del fuoco pronti a dare assistenza. In seguito alla chiusura della strada che dal passo San Pellegrino scende a Moena, gli operatori della stazione di Moena sono intervenuti con i vigili del fuoco per aiutare le persone a scendere dalla passo verso valle con i mezzi di soccorso. Le squadre sono rientrate dopo la mezzanotte”.