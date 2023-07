Maltempo Liguria: allerta fino alle 15, a Isoverde 159,4 mm in 3 ore

MeteoWeb

Piogge intense hanno interessato nelle scorse ore soprattutto la parte centrale della Liguria, tra costa ed entroterra. Precipitazioni si registrano al momento nella parte orientale della regione ed è in vigore, fino alle 15 di oggi, l’allerta meteo gialla. Al momento non sono state segnalate particolari criticità, salvo qualche locale allagamento e alcuni alberi caduti del ponente genovese. In un’ora sono caduti 92 mm a Isoverde (Campomorone), 78,8 mm a Mignanego, 65,8 mm al Passo del Turchino, 56,4 mm a Mele, 55,3 mm a Busalla, 54,4 mm a Borzone (Borzonasca), 50,4 mm a Pratomollo e 50 mm a Monte Cappellino (Savignone). Si segnalano i 159,4 mm in 3 ore a Isoverde, 103,4 mm a Mignanego, 100 mm al Passo del Turchino, 96,9 mm a Busalla, 81,8 mm a Mele. Sui 30 minuti, il livelli più significativo si è registrato a Mignanego (47,6 mm ).

E’ stata confermata la chiusura dell’allerta per temporali alle ore 15 di oggi, giovedì 13 luglio, su tutta la regione. Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone per il resto della giornata, mentre per la prima parte di domani, venerdì 14 luglio, la bassa probabilità riguarderà il Centro e il Ponente (zone A, B, D).

