Maltempo, Lombardia flagellata: nubifragi in Valvarrone, frazioni isolate | VIDEO

Il maltempo ha flagellato nelle scorse ore la Lombardia: nubifragi hanno bersagliato anche il territorio dell’Unione dei comuni della Valvarrone, sulle montagne del settore Nord della provincia di Lecco. Alcune frazioni sono rimaste isolate per alcune ore, con danni fortunatamente contenuti dalle opere d’emergenza state eseguite dopo l’alluvione di 4 anni fa. Le zone più colpite e rimaste isolate nella notte sono Introzzo e Tremenico. Un automobilista è rimasto bloccato ed è stato poi soccorso dai Vigili del fuoco. Travolti anche alcuni mezzi di cantiere nella zona di Dervio (Lecco), comune a valle della zona più colpita. Le acque del torrente Varrone hanno creato molta apprensione, ma le opere di contenimento hanno retto.

