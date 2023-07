Maltempo Lombardia: buio all’improvviso a Milano, il cielo si oscura. Nubifragi e allagamenti anche a Monza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

A Milano il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi, fenomeno accompagnato da forti raffiche di vento e pioggia intensa. Le forti precipitazioni sono durate pochi minuti ma nonostante questo i vigili del fuoco hanno ricevute numerose chiamate e sono intervenuti in particolare nell’hinterland della zona Ovest, per la caduta di alberi e tetti scoperchiati.

La linea M2 della metropolitana di Milano è chiusa nel tratto tra Vimodrone e Cernusco a causa degli alberi caduti per il maltempo. La caduta di piante in diverse strade ha danneggiato anche alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi di Atm, azienda del trasporto milanese. Come riferisce l’Azienda trasporti milanesi, alcune linee dei mezzi di superficie sono state deviate. Inoltre, i tram 1, 12 e 31 sono stati sostituiti in alcuni tratti da autobus. Trenord annuncia “diversi danni all’infrastruttura a causa del maltempo” con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre 1 ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un “grave danno alla stazione di Monza“, annuncia Trenord. Le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

I sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato. Oltre 100 chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese.

Un violento nubifragio si è abbattuto anche sull’Alto Milanese. La zona più colpita è quella tra Rho e Busto Arsizio, al confine con il Varesotto. Tra i comuni del circondario danni si sono registrati in particolare a Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate, alcuni tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa. Al momento non risultano persone coinvolte. Rami e strade allagate anche tra Gerenzano e Busto Arsizio. Attualmente sono impegnati cinquantina di vigili del fuoco con dodici automezzi. Per far fronte alle richieste è stato fatto rientrare anche del personale libero dal servizio.

Momenti di paura attorno alle 14 nel tratto della A8 tra l’ingresso di Lainate e Legnano a causa di un fortissimo temporale con grandine e vento che ha costretto gli automobilisti a fermarsi lungo la carreggiata.

Dal Comune di Legnano segnalano diversi alberi caduti sulla strada, in corso Italia, via Candiani, Via d’Annunzio e Via Pisa. le piante hanno colpito altrettante auto con persone a bordo. Due hanno fatto ricorso a cure mediche. Il conducente dell’automobile colpita in Corso Italia è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed è poi stato trasportato in ospedale per le cure.

Danni anche a Canegrate dove, oltre agli alberi abbattuti dal maltempo che ostruiscono la circolazione, si registrano anche danni alle abitazioni.

Segnalati allagamenti e crolli di alberi a Cinisello Balsamo (video di Marco Nardini).

Allagamenti a Cinisello Balsamo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Ancora forti piogge e vento anche nella Brianza monzese, già notevolmente colpita venerdì scorso. A Bernareggio, in via Obizzone, un nubifragio ha provocato la caduta di un pino da un’abitazione privata su alcune auto parcheggiate per strada. Fortunatamente non si segnalano feriti. Segnalati danni alla stazione di Monza e in diverse parti della città.

Interrotte le linee ferroviarie Milano-Chiasso e Milano-Lecco dalle 13:55 a causa del maltempo che si è abbattuto in Brianza che ha portato detriti sui binari della stazione di Monza. Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno cercando di ripristinare la circolazione.

