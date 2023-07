Maltempo: la Lombardia chiederà lo stato di emergenza

MeteoWeb

A seguito dei danni causati dal maltempo, la Regione Lombardia chiederà al governo lo stato di emergenza: lo ha reso noto in Consiglio regionale l’assessore a Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa: “Ieri abbiamo fatto un primo conteggio i danni già ammontavano a 50 milioni. Oggi i danni superano i 100 milioni di euro e credo saremo costretti a veder crescere questo dato,” ha affermato. “Con il presidente Attilio Fontana, entro oggi chiederemo al governo lo stato di emergenza“.

