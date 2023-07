Maltempo mare mosso: 15 persone in 5 interventi da Guardia Costiera Salerno

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri, a causa del repentino miglioramento delle condizioni meteomarine, sono arrivate alla Guardia Costiera di Salerno diverse segnalazioni di pericolo, con mare 3 e onde alte oltre un metro e mezzo. In tutto sono state salvate 15 persone, nel contesto delle 5 operazioni di soccorso nelle 5 operazioni di soccorso compiute. L’intervento di soccorso più delicato e complesso ha coinvolto una barca per il trasporto passeggeri che è stata sospinta fino alla spiaggia, dove si è arenata, a causa di un’onda improvvisa. Fortunatamente, nonostante i primi istanti di panico, i passeggeri sono stati fatti scendere e nessuno è rimasto ferito. Inoltre, i soccorritori sono riusciti a recuperare il traghetto scongiurando danni ambientali.

Inoltre, a Positano, un uomo che si era tuffato per recuperare l’equipaggiamento da lavoro, non è riuscito a ritornare a riva ed è stato recuperato da un’unità da diporto dirottata in zona e coordinata dalla Sala operativa della Capitaneria di Porto che, nel contempo ha gestito il soccorso di una decina di bagnanti rimasti bloccati sulle spiagge di Fuenti, Marina d’Albori e Cavallo Morto, a causa della mareggiata che non consentiva il recupero dal mare. Non è mancato il recupero di un gozzo semisommerso alla deriva: si sono attivate quindi le operazioni di search and rescue con pattugliamento della zona di mare interessata allo scopo di verificare l’eventuale presenza di naufraghi​, operazione sospesa in serata a seguito dell’esito negativo dell’attività.