Maltempo, Musumeci: “l’Emilia Romagna ha chiesto stato emergenza, danni per 40 milioni”

Per il nubifragio di sabato scorso “l’Emilia Romagna ha presentato lo stato di emergenza nazionale e ha quantificato i danni in una prima stima, che andrà confrontata con la protezione civile, per oltre 40 milioni di euro, circa 41,4 milioni di euro”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

“Per quanto riguarda l’alluvione in Emilia Romagna, ad oggi sono in pagamento prestazioni di ammortizzazione sociale per 17mila lavoratori dipendenti e 16mila autonomi. Lo strumento emergenziale dunque sta funzionando e ci ha permesso di essere tempestivi”. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

Oltre l’Emilia Romagna anche “la Lombardia ha presentato lo stato di emergenza nazionale e ha quantificato i danni in una prima stima, che andrà confrontata con la protezione civile, per oltre 40 milioni di euro, circa 41,4 milioni di euro”